Il vicecoordinatore nazionale di Alternativa popolare ribadisce: «Non siamo assolutamente interessati e non abbiamo candidati per questo incarico»

«Per quanto ci riguarda escludo categoricamente che Alternativa popolare sia interessata alla nomina del nuovo segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Calabria». A dichiararlo il vicecoordinatore nazionale di Alternativa popolare, senatore Antonio Gentile.

«Ci sottraiamo, perciò, alle illazioni ed alle speculazioni che stanno circolando e che ci vedrebbero interessati a questa nomina. Ribadiamo, quindi, che non siamo assolutamente interessati e non abbiamo candidati per questo incarico. Piuttosto – continua - siamo ben consapevoli che la carica di segretario spetti ad un esponente della minoranza e riteniamo che sia giusto rispettare questa prassi. La nostra azione è stata sempre improntata alla responsabilità ed alla trasparenza e quando abbiamo rivendicato qualcosa lo abbiamo fatto alla luce del sole. Perciò – conclude - alla luce del sole dichiariamo che non sosterremo la candidatura dell'onorevole Esposito e che voteremo in maniera lineare secondo le indicazioni del partito».