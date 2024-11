L’esponente democrat, unica candidata donna: «Non disperdo il mio impegno, la mia squadra ha lavorato in prospettiva per un percorso comune nel cammino del cambiamento»

«Voglio ribadire una forte dichiarazione di impegno e protagonismo, senza indietreggiare, al fianco di Maurizio Martina segretario. Da oggi, con orgoglio, ne partecipiamo strategie e obiettivi». Lo ha annunciato Maria Saladino, intervenendo alla manifestazione 'Dalla parte delle donne'. «Non disperdo il mio impegno, la mia squadra ha lavorato in prospettiva per un percorso comune nel cammino del cambiamento» ha detto la candidata alla segreteria del Pd sottolineando ancora: «E' ora di lavorare insieme, uniti per un Pd più adatto alle competizioni sociali epocali cui siamo chiamati a partecipare».