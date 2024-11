L’ex consigliere comunale: “Non faremo sconti sulla trasparenza delle procedure congressuali e, per questo, si rende necessaria la modifica della commissione provinciale per il congresso del Pd”

Segreteria provinciale Pd, la nota di Giuseppe Mazzuca. “Una candidatura che è stata largamente condivisa al di là degli schieramenti congressuali nelle ultime primarie per le elezioni del segretario nazionale del Pd. Questa insistenza ha fatto superare la mia iniziale indisponibilità e in coerenza con quanto sempre da me sostenuto, Nel momento in cui sarò eletto segretario, contestualmente mi dimetterò da ogni incarico regionale. Deve essere chiaro che assumo questo impegno per spirito di servizio e con l’intento e la responsabilità di valorizzare e di mettere in rete tutte le sensibilità del nostro partito, radicando il Pd nei territori e facendolo diventare protagonista del cambiamento di questa provincia e di questa regione. Sono certo che in tutti prevarrà la consapevolezza della situazione in cui si trova il Partito democratico a pochi mesi dalle elezioni politiche e che tutti dobbiamo avere la responsabilità di coniugare la battaglia politica e congressuale con la salvaguardia e il prestigio del Pd. Siamo convinti che la federazione di Cosenza non è partita col piede giusto, a cominciare dalla composizione della commissione provinciale per il congresso che, al di là dei rappresentanti dei rispettivi candidati a segretario, deve essere unitaria e plurale”.

“L’unità deve garantire la pluralità della squadra di governo, senza più uomini soli al comando. Non faremo sconti sulla trasparenza delle procedure congressuali e, per questo, si rende necessaria sin da subito la modifica della commissione provinciale per il congresso del Pd. Una commissione provinciale nominata in maniera unilaterale senza il rispetto delle regole democratiche”.