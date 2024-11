Scaduto alle 20 il termine per la presentazione delle candidature. La Commissione ha ratificato gli incartamenti ma già si parla di qualche problema di natura burocratica. Entro lunedì la presentazione delle liste

È scaduto il termine ultimo per le candidature alla Segreteria regionale del Partito democratico. Saranno due gli aspiranti capi del partito democratico calabrese: Nicola Irto e Mario Franchino che però non mette a tacere le polemiche che hanno preceduto la presentazione delle candidature. Tuttora si susseguono voci di problemi di natura burocratica che potrebbero avere degli strascichi o rientrare. Vista l’ora, però, la Commissione si è aggiornata a domani per la ratifica.

Se Nicola Irto, già presidente del Consiglio regionale e capogruppo dem a Palazzo Campanella, ha presentato la sua candidatura con congruo anticipo coagulando attorno a se un fronte ampio del partito, Mario Franchino ha segnato la sua discesa in campo annunciando la presentazione di un ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia e alla Commissione Regionale per il tesseramento, con lo scopo di chiedere una proroga per riuscire a completare l’incartamento necessario alla competizione.

Ora ci sarà tempo fino a lunedì 10 gennaio per presentare le liste su base regionale che si collegheranno ai candidati alla segreteria ammessi, tenendo ben presente che sarà possibile presentare una sola lista di candidati all’Assemblea regionale collegata al candidato Segretario.

Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerterà l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere, a pena di nullità. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predisporrà il modello di scheda per ciascuna federazione.

La Commissione regionale curerà la pubblicazione delle linee politico- programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale/provinciale. La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale è fissata i giorni 14, 15 e 16 gennaio. Lo svolgimento dell’elezione dei segretari e delle assemblee provinciali e di Circolo è fissato invece nei giorni 28, 29 e 30 gennaio.