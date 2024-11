Duro comunicato del consigliere Carmine Franzè contro il sindaco di Serra San Bruno, che l'ha escluso dalla giunta comunale

"Qualche giorno fa, in seguito alla sua rimodulazione, sono stato escluso dalla giunta comunale. Per un po' ho preferito tacere, per capirne le ragioni. Ma nonostante un'approfondita riflessione sull'azione amministrativa svolta, non sono riuscito a comprendere ciò. Tutto ciò ha suscitato sentimenti contrastanti. Da un lato ho meditato di abbandonare il campo politico. Dall'altro, invece, ho pensato l'esatto contrario e cioè di intensificare tale impegno. Ha prevalso quest'ultima opzione. E allora occorre ripartire dalla domanda base: perché sono stato sostituito nell'esecutivo comunale? Sul punto non ho avuto l'onore di ricevere risposte di alcun tipo. Eppure non mi sembra un passaggio secondario. La disinvoltura con cui è stata elusa questa domanda è disarmante. Perché non si è data risposta in merito alle ragioni di tale esclusione? Tutto sommato la risposta non dovrebbe implicare un eccessivo dispendio di energie temporali. Un riscontro a tale basilare interrogativo non solo sarebbe atto dovuto, ma anche supportato da un adeguata motivazione. Quali sarebbero le gravi devianze rispetto al programma di cui mi sarei reso autore? Quali omissioni, inadempimenti, errori? Allo stato è tutto relegato nel più fitto dei misteri che, si spera, venga risolto rapidamente. Nelle more, mi preme ribadire, ai cittadini e in particolare modo ai miei elettori, sentimenti di profonda lealtà. Da sempre, la mia azione politica è animata da fiducia e da un legame profondo con il territorio e con la comunità in cui vivo. Il bene della comunità, la sua crescita, lo sviluppo armonico e coordinato alle esigenze della contemporaneità rimangono gli obiettivi primari della mia azione amministrativa comunale. E sulla base di tale analisi, sosterro' se coinvolto attivamente le problematiche che sono esclusivamente di interesse della collettività. In conclusione ribadisco, ancora una volta, di essere in attesa di conoscere le motivazioni della mia esclusione dalla giunta comunale. Nella speranza che prevalga il senso della verità e della franchezza".



Carmine Franzè

(Consigliere comunale di Serra San Bruno)