Alla base della decisione comunicata ieri pomeriggio, probabili dissidi interni alla sua stessa maggioranza. Il primo cittadino serrese, avrà adesso 20 giorni di tempo per ripensarci

SERRA SAN BRUNO - Il sindaco di Serra san Bruno, Bruno Rosi (nella foto), si è dimesso. Alla base della decisione ci sarebbero dissidi interni alla sua stessa maggioranza. Le dimissioni sono state protocollate ieri pomeriggio dallo stesso primo cittadino che firmato l’atto di rinuncia, ha inviato un fax all’Utg per informato il prefetto Giovanni Bruno della sua decisione. I motivi che hanno spitno Rosi a fare un passo indietro, non sono stati ancora resi noti, anche se negli ultimi tempi ci sarebbero stati scontri interni alla compagine di maggioranza (Ncd-Fi). Il sindaco avrà adesso 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni. Se ciò non dovesse avvenire, il consiglio comunale di Serra San Bruno sarà sciolto e per la città serrese si apriranno le porte del commissariamento. (ci)