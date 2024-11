«La priorità del nuovo governo a guida Meloni è il prezzo dell’energia» ha detto Nino Foti ospite della nuova puntata di Piazza Parlamento. «Ormai non c’è più tempo per discutere il price cap in Europa, serve un provvedimento urgente e va fatto con lo scostamento di bilancio». La Capitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 19 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.