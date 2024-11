La votazione è avvenuta con voto segreto nonostante il parere sfavorevole del Pd. 154 i si, 110 no e 12 astenuti

L’Aula del Senato ha accolto con 154 si, 110 no e 12 astenuti la proposta della Giunta per le Immunità di dire si all’arresto del senatore del Gal Antonio Caridi, accusato dalla Dda di Reggio di essere ai vertici di una cupola segreta di 'ndrangheta. La votazione è avvenuta con voto segreto, come richiesto dai senatori del Gal, nonostante il Pd avesse proposto il voto palese.

L'ascesa di Antonio Caridi: un politico ‘strumentale’ governato dai De Stefano

Verso Rebibbia - Il senatore si starebbe andando a consegnare a Rebibbia. Ad assicurare la circostanza sarebbero stati i legali del parlamentare, tra cui l'avvocato Valerio Spigarelli, ad alcuni esponenti del gruppo di Gal. Caridi lascia Palazzo Madama tra gli abbracci e i baci dei numerosi colleghi del centrodestra.

«Risultato raggiunto grazie al M5s» - «L'Aula del Senato ha votato favorevolmente alla richiesta d'arresto per il Senatore Caridi, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Questo è stato un risultato raggiunto solo grazie alle pressioni esercitate dal MoVimento 5 Stelle che ha chiesto un incontro con il Presidente Piero Grasso sollecitando la chiusura dei lavori della Giunta e la conseguente votazione in Aula prima della pausa estiva». Lo afferma il senatore M5S Mario Giarrusso.

«Se non fosse stato per il M5S - continua - avremmo avuto in Parlamento un esponente politico accusato di essere membro della 'ndrangheta. Siamo soddisfatti per aver dato senso alle istituzioni, nel rispetto dei cittadini onesti, e per aver lanciato un messaggio chiaro a tutti coloro che pensano di salvarsi da accuse per reati gravissimi solo grazie alle immunità parlamentari. Ma le responsabilità di Alfano prima, che ha avuto nel suo partito per mesi Caridi, e dello stesso Renzi che è stato salvato proprio grazie al voto decisivo dello stesso senatore accusato per 'ndrangheta sulla legge di assestamento del bilancio dello Stato del 2014 e che ha pur votato le riforme della Costituzione, sono incancellabili dalla storia di quanto Paese».

