«Caro sindaco, ti comunico di voler rassegnare le dimissioni dalla carica assessorile conferitami circa tredici mesi or sono, con ciò anticipando il cambiamento politico in atto». Inizia così la lettera con cui Rosamaria Santacaterina comunica al sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo l’intenzione di lasciare l’incarico di assessore all’Istruzione, Coesione sociale e Politiche giovanili. Si tratta delle seconde dimissioni al Comune di Vibo in meno di quindici giorni, dopo quelle dell’ormai ex vicesindaco Domenico Primerano.

«Il mio ingresso in giunta – dice Santacaterina rivolgendosi -, a due anni dall’inizio del mandato, è stato da te voluto, nonché da quella parte politica che ha inteso coniugare gli aspetti gestionali con la necessità di programmare interventi nel sociale in una cornice di sistema locale, per i Comuni dell’Ambito sociale di Vibo, e di visione allargata verso le opportunità offerte a livello nazionale e comunitario».

L’ormai ex assessore ringrazia il sindaco Limardo per la fiducia e spiega: «L’assestamento politico in corso, più volte preannunciato, mi induce a cedere il passo a una prospettata nuova visione di governo della Città, con l’auspicio che il rilancio dell’azione politico-amministrativa possa accrescere e migliorare l’offerta di servizi a favore della gente, portando avanti i progetti sin qui avviati».

Santacaterina ringrazia dunque anche dirigenti e collaboratori e conclude la sua missiva augurando «a tutti di proseguire nel lavoro di costruzione dell'amministrazione nell'interesse della città».