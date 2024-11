Il giudice Lento del tribunale di Cosenza si dichiara incompetente

Il ricorso presentato dall’avvocato Ugo Morelli contro la sua esclusione dalla candidatura nelle liste del Movimento Cinquestelle è destinato a proseguire. Ma non a Cosenza. Il giudice Massimo Lento infatti, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a Roma. Rappresentato dall’avvocato Francesco Di Lieto, Morelli aveva lamentato di essere stato scartato dalle parlamentarie grilline nonostante fosse un militante di lungo corso ed avesse presentato tutti i documenti richiesti per accedere alla selezione. Il primo febbraio scorso era comparso davanti al giudice insieme a Tommaso Infelise, di Cosenza, e Pasquale Catalano, di Rossano, i quali si considerano danneggiati dall'esito delle parlamentarie al pari dello stesso Morelli. Adesso toccherà al tribunale di Roma prendere in esame il ricorso al quale, secondo quanto si apprende, potrebbero accodarsi decine di attivisti che si ritengono discriminati. Il Movimento Cinquestelle è rappresentato dagli avvocati Andrea e Paola Ciannavei.