È partita la grande macchina elettorale del candidato sindaco di Corigliano-Rossano Giuseppe Graziano che il prossimo sabato 30 marzo 2019, alle 17.30, presenterà liste, linee programmatiche e la sua idea di Città nel grande teatro Metropol del centro urbano ausonico. “Il Sindaco che Unisce”, questo il claim scelto e che racchiude tutto il cammino politico e istituzionale del già Segretario questore del Consiglio regionale a servizio del progetto di fusione.





«Unire la politica, il movimentismo, l’associazionismo ed il civismo - si legge nella nota diramata dall'Ufficio stampa di Graziano - per costruire, insieme alla gente di Corigliano-Rossano, la nuova terza Città della Calabria».





«Competenza, capacità, affidabilità, concretezza, ampiezza di vedute e risolutezza» attraversa e unisce tutti questi concetti il filo rosso - si spiega ancora nella nota - del claim Il Sindaco che Unisce, partendo da una visione ampia e orizzontale della nuova Città che abbraccia le diverse anime politiche di Corigliano-Rossano e le sintetizza nella candidatura di Giuseppe Graziano. Ma che, soprattutto, vuole portare i Cittadini al centro dell’azione istituzionale e amministrativa.

Una piattaforma web per i cittadini che vogliano contribuire al Programma elettorale