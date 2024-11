Si stanno discutendo in queste ore durante l'incontro Governo-Regioni le nuove regole riguardo le restrizioni anti-Covid, green pass e soprattutto quelle da adottare in vista del ritorno a scuola dopo le festività. Il governatore della Calabria: «Misure ad hoc per i no vax»

«L'obbligo vaccinale per i soli over 50 è una misura troppo timida». È quanto avrebbe sostenuto, secondo quanto si apprende, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto nel corso dell'incontro tra il Governo e le Regioni sottolineando che il green pass rafforzato dovrebbe essere richiesto a tutti i lavoratori del pubblico e del privato.

Le Regioni con maggiori difficoltà, come quelle con la sanità commissariata, avrebbe inoltre aggiunto Occhiuto, dovrebbero poter prevedere anche «misure restrittive ad hoc per i no vax» per alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera.

Confronto serrato durante l'incontro. I governatori chiedono di abbassare, per le superiori, a 3 contagi in classe la soglia che farebbe scattare la Dad. Il numero indicato dal Governo sarebbe 4. Tra le richieste, i presidenti di Regione ribadiscono la necessità che il Cts si esprima sulla data di ripresa delle scuole. Tra le proteste più accese dei governatori, la questione sulle difficoltà legate al sistema di tracciamento: diversi governatori hanno discusso sull'utilità o meno dei tamponi agli asintomatici, che - dicono - sottraggono risorse umane per le vaccinazioni e attività ordinaria.