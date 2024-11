«Sono sicura che questa sia la volta buona. Il ponte si farà» ha detto Simona Loizzo ospite di Piazza parlamento. «È un’opera importantissima, strategica a livello europeo e per Matteo Salvini è una battaglia di principio. Stiamo lavorando per le infrastrutture in Calabria, anche per la Statale 106, che finalmente ha ricevuto i primi finanziamenti. Certo, è un primo passo, ma miracoli con la Finanziaria non se ne potevano fare».

Simona Loizzo, deputata cosentina della Lega, è stata ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 20 gennaio.

Dagli studi de LaCapitale, Loizzo ha parlato anche dei pregiudizi che la Lega ancora vive al Sud e dei motivi del tracollo alle scorse elezioni politiche.

«Sicuramente le origini della Lega sono la causa dei pregiudizi che ancora vive al Sud, nonostante oggi sia un partito nazionale e non più esclusivamente nordista. La Lega in passato ha veramente maltrattato il Sud, ma oggi si è pentita» ha detto ad Alessandro Russo, e su Salvini: «Matteo è un bravo ragazzo, il suo errore è stato continuare a inseguire quella linea comunicativa populista. È evidente che i risultati elettorali non l’hanno premiata».

