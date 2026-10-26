La deputata ed ex magistrata abbandona il Carroccio all'indomani della riconferma del segretario con 465 voti. Critiche alla linea sovranista e alla scarsa attenzione verso il Centro-Sud. Durigon replica, Forza Italia la accoglie. Sullo sfondo le divisioni tra Salvini e Tajani sull'Ucraina

La riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega non ha avuto neppure il tempo di trasformarsi in una celebrazione dell'unità ritrovata che il partito si ritrova a fare i conti con un addio politicamente significativo. Simonetta Matone, deputata ed ex magistrata, lascia il Carroccio e aderisce a Forza Italia, scegliendo proprio il giorno successivo al congresso straordinario di Milano per rendere pubblica una decisione che porta allo scoperto le differenti sensibilità presenti nel centrodestra. Non cambia coalizione, non passa all'opposizione e non rinnega la propria appartenenza politica, ma prende le distanze dalla linea del segretario e individua nel partito di Antonio Tajani un riferimento più vicino alle proprie convinzioni.

Il momento scelto rende inevitabile la lettura politica dello strappo. Domenica Salvini ha ottenuto 465 voti contro i 146 dello sfidante Massimo Garavaglia, assicurandosi un nuovo mandato fino al 2030. Un risultato che conferma il controllo del segretario sull'organizzazione del partito, ma che non cancella le differenze di impostazione politica emerse anche durante la stagione congressuale. L'uscita di Matone, pur senza alterare gli equilibri numerici della maggioranza, aggiunge un nuovo elemento al confronto tra le diverse anime della coalizione.

Matone rompe con Salvini: la scelta del centrodestra moderato

La deputata affida a una nota le ragioni ufficiali del trasferimento parlamentare, chiarendo di rimanere nel centrodestra ma di essere contraria alle «derive sovraniste» e alle posizioni che giudica estreme e irrealizzabili. Parole che segnano una distanza politica dalla linea della Lega e spiegano la scelta di aderire a Forza Italia.

Matone indica nel partito fondato da Silvio Berlusconi un riferimento per l'elettorato moderato, riconoscendogli una tradizione garantista e un'impostazione equilibrata nei rapporti internazionali. Non si tratta, dunque, soltanto di una diversa collocazione parlamentare: nelle motivazioni della deputata emerge il confronto tra due interpretazioni del centrodestra, una maggiormente orientata verso le istanze sovraniste, l'altra legata alla tradizione liberale, europeista e atlantista del berlusconismo.

Secondo una ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera, dietro l'addio ci sarebbero anche ragioni maturate nel tempo. Matone avrebbe lamentato una valorizzazione insufficiente del proprio ruolo, un progetto politico sempre meno attento al Centro e al Mezzogiorno e una progressiva distanza dalle posizioni assunte da Salvini in materia di giustizia ed Europa. Si tratta di valutazioni attribuite dal quotidiano alla deputata sulla base di confidenze raccolte nel suo ambiente, che si aggiungono alle motivazioni ufficialmente dichiarate.

Il tema territoriale è particolarmente significativo per un partito impegnato da anni a trasformare la propria identità originariamente settentrionale in un progetto nazionale. L'interrogativo che emerge dalla vicenda riguarda la capacità della Lega di mantenere insieme le differenti sensibilità politiche e territoriali senza rinunciare a una linea riconoscibile.

La risposta di Durigon e l'accoglienza di Forza Italia

La replica più esplicita arriva da Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro, che al Corriere della Sera riconosce le qualità professionali di Matone, ma contesta la tempistica delle sue obiezioni. Durigon ricorda che l'identità sovranista e la collocazione europea del partito erano note già quando la deputata venne candidata nelle liste leghiste, sottolineando come la decisione arrivi a pochi mesi dalle elezioni.

Una risposta che sposta il confronto dalla legittimità delle posizioni politiche alla coerenza del percorso individuale. La Lega rivendica la continuità della propria identità, mentre Matone considera quella stessa impostazione non più compatibile con la propria visione del centrodestra.

Diametralmente diversa l'accoglienza in Forza Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati azzurri, e Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale, valorizzano l'esperienza della nuova collega, soprattutto sui temi della giustizia, dei principi costituzionali e dei diritti. Per il partito di Tajani, l'ingresso dell'ex magistrata consente di rafforzare la propria presenza parlamentare su materie tradizionalmente centrali nella cultura politica berlusconiana.

Ucraina, Salvini e Tajani su posizioni divergenti

Lo strappo di Matone coincide con un'altra giornata di confronto all'interno della maggioranza, questa volta sulla politica estera. Dal congresso della Lega, Salvini ha annunciato l'intenzione di portare in Consiglio dei ministri la richiesta di interrompere l'invio di ulteriori fondi e armi all'Ucraina, una posizione che ha immediatamente riaperto il dibattito sull'impegno italiano a sostegno di Kiev.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invece, ha ribadito la continuità del sostegno italiano all'Ucraina, confermando una linea che Forza Italia considera coerente con gli impegni europei e atlantici del Paese. La distanza tra i due vicepremier riguarda una scelta di politica internazionale di rilievo, sulla quale il governo dovrà continuare a cercare una posizione condivisa.

In questo contesto, il trasferimento di Matone assume un significato che supera il singolo cambio di gruppo parlamentare. La deputata sceglie il partito che, proprio nelle ore del suo addio alla Lega, ribadisce una visione della politica estera diversa da quella espressa da Salvini.

Il centrodestra e la partita degli equilibri interni

Il passaggio di Matone a Forza Italia non modifica la composizione complessiva della maggioranza, ma interviene in una fase delicata per gli equilibri interni della coalizione. Alle porte ci sono la manovra economica, il confronto sulle riforme e una prospettiva elettorale che rende particolarmente importante la definizione dell'identità dei singoli partiti.

Salvini esce dal congresso con un mandato rafforzato sul piano organizzativo; Tajani accoglie una parlamentare che rivendica apertamente una diversa sensibilità politica. Sono due fatti distinti, ma la loro coincidenza mette in evidenza un confronto destinato a proseguire sulle scelte di governo e sulla rappresentanza degli elettori moderati.

La vicenda lascia soprattutto una questione politica aperta: fino a che punto le differenti identità della coalizione potranno convivere senza trasformare ogni decisione strategica in un confronto tra alleati? Il caso Matone non basta, da solo, a descrivere una crisi del centrodestra. Dimostra però che la competizione per rappresentarne le diverse componenti attraversa ormai anche i confini tra i partiti di maggioranza.

Mentre Salvini apre il nuovo mandato alla guida della Lega, Forza Italia registra l'arrivo di una deputata che ha scelto di cambiare partito senza cambiare schieramento. Una distinzione che, nell'attuale fase politica, merita di essere osservata con attenzione.