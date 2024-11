Sinistra Italiana Calabria chiama a raccolta le opposizioni, i sindaci e le sigle sindacali per «riprendere il dialogo el’iniziativa comune delle forze progressiste regionali», per un incontro con cui si spera di rilanciare l’opposizione sul territorio prima e nelle sedi istituzionali poi, «vista l’inconcludenza dell’attuale governo regionale, l’acuirsi dei problemi sociali e del lavoro, l’assoluta mancanza di risposte alletematiche più urgenti che colpiscono in modo drammatico la popolazione calabrese, a partire dalla sanità, dall’assenza di opportunità lavorative, dalsistema dell’istruzione e della formazione, le emergenze ambientali e il degrado del territorio». È quanto fanno sapere dalla Segreteria regionale del partito guidato da Nicola Fratoianni. E le opposizioni hanno risposto.

All’evento, organizzato lunedì 10 luglio alle 17.30 all’Hotel Lamezia, parteciperanno il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico; Anna Laura Orrico, deputata e neo coordinatrice del Movimento 5 Stelle in Calabria; Giuseppe Campana, coordinatore regionale dei Verdi Calabria; il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo; il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e quello di Catanzaro Nicola Fiorita; i segretari regionali di Cgil e Uil Angelo Sposato e Santo Biondo; il coordinatore regionale del Movimento Primavera della Calabria Rosario Piccioni. I lavori saranno presieduti dal segretario regionale di sinistra Italiana Angelo Broccolo e vedranno la partecipazione anche del segretario generale Nicola Fratoianni.

Chiede una reazione forte in tutto il Paese e soprattutto in Calabria, Sinistra Italiana, contro «i roboanti annunci del presidente Occhiuto e una esposizione oramai solo propagandistica e senza alcun risultato» e un governo centrale che «ha accentuato in modo esponenziale l’attacco ai diritti e al Mezzogiorno, sta tentando di dividere il Paese, cancella di misure di contrasto alla povertà in assenza di politiche di redistribuzione, misure che riportino i salari e le pensioniai livelli europei e azioni di contenimento dei prezzi e delle tariffe».

Fernando Pignataro, ex segretario generale della Cgil Calabria, che è stato anche deputato dei Comunisti Italiani, racconterà le proposte di Sinistra Italiana Calabria per «rilanciare politiche di sviluppo compatibili con le ricchezze del territorio calabrese, per ritornare ad un forte protagonismo degli enti locali, del partenariato sociale ed economico nella costruzione di un programma di crescita della Calabria».