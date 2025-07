Il 14 luglio il leader nazionale Nicola Fratoianni ufficializzerà il passaggio a Lamezia Terme. Corteggiamento a buon fine anche con la vicesindaca di Vibo Valentia Pilegi e con l’area di “Liberamente progressisti”. Il partito, già in ascesa in provincia di Cosenza, si consoliderà anche a Reggio Calabria

Sinistra Italiana si rafforza con decisione in Calabria. Il colpo è il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, eletto nel 2021 tra le fila di “De Magistris presidente” e poi transitato nel gruppo misto. Per lui 2411 preferenze che gli valsero un posto tra gli scranni di Palazzo Campanella. I contatti con il leader nazionale Nicola Fratoianni vanno avanti da mesi, ma l’accelerata è giunta di recente a margine di una serie di colloqui capitolini. Il 14 luglio a Lamezia Terme toccherà proprio al numero uno del partito ufficializzare il passaggio in conferenza stampa.

L’adesione a Sinistra Italiana, tuttavia, non riguarda soltanto Lo Schiavo, ma tutta l’area di “Liberamente Progressisti” a lui riconducibile. Il movimento opera sui territori della provincia di Catanzaro e di Vibo Valentia, comuni dove sono segnalate altre imminenti adesioni. Una su tutte Loredana Pilegi, vicesindaca di Vibo Valentia e donna di primo piano della giunta Romeo con la cruciale delega all’Urbanistica.

Sinistra Italiana ha iniziato a porre le proprie fondamenta in Calabria poco più di un anno fa. A ridosso delle elezioni Europee, infatti, i viaggi verso la punta dello Stivale di Fratoianni e di sua moglie Elisabetta Piccolotti si intensificarono col fine di spingere le candidature a Bruxelles di Mimmo Lucano e Maria Pia Funaro nella circoscrizione Sud. Eccellente il risultato dell’ex sindaco di Riace, dichiarato decaduto dalla carica di primo cittadino martedì, ma eletto al Parlamento europeo con quasi 77mila voti. Oltre ogni aspettativa la performance dell’ex vice sindaca di Cosenza (9mila preferenze), oggi esponente di spicco della segreteria regionale.

L’interesse per la Calabria è confermato inoltre dall’attenzione data dal senatore Peppe De Cristofaro alle vicende relative alla bonifica del SIN di Crotone. Alla conferenza di Lamezia Terme del 14 luglio, oltre a Fratoianni e Lo Schiavo, anche il segretario regionale Fernando Pignataro che lavora alla riorganizzazione del partito in ogni provincia. Futuri movimenti annunciati nel reggino.