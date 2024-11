Tra i temi all'ordine del giorno dell'assemblea, dal titolo 'La Calabria riparte da sinistra', la situazione politica regionale e nazionale, con riferimento anche alle elezioni amministrative in Calabria

Sinistra Italiana nasce ufficialmente anche in Calabria. Sabato 30 aprile, con inizio alle ore 10, presso il Grand Hotel Lamezia a Sant'Eufemia di Lamezia Terme, si terrà la prima assemblea regionale degli aderenti alla fase costituente del partito.

Interverranno tra gli altri Alfredo D'Attorre ed Elisabetta Piccolotti, componenti dell'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana.

Tra i temi all'ordine del giorno dell'assemblea, dal titolo "La Calabria riparte da sinistra", la situazione politica regionale e nazionale, con riferimento anche alle elezioni amministrative in Calabria.

I lavori assembleari di sabato prevedono inoltre approfondimenti su alcuni temi specifici come la sanità, i trasporti, il lavoro, il referendum costituzionale di ottobre e il referendum sull'Italicum.

«Sinistra Italiana – si legge in una nota di presentazione dell'assemblea regionale - non è una federazione ma è un progetto nuovo, a vocazione popolare e di governo. Un progetto che si pone come l'unico davvero credibile nel campo del centrosinistra, con l'ambizione di occupare uno spazio lasciato libero da tutte le altre forze politiche, a partire dal Pd. Anche in Calabria siamo pronti per costruire un partito aperto, nel quale torneranno a contare i militanti e chi sta nelle istituzioni sarà al servizio della base». I lavori dell'assemblea si concluderanno nel pomeriggio di sabato con la costituzione del Comitato promotore regionale di Sinistra Italiana.