La battuta di Roberto Vannacci e la foto pubblicata negli ultimi giorni di campagna elettorale non hanno sortito l’effetto desiderato. Matilde Siracusano, Sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento è tra i protagonisti della festa per la vittoria di Fabio Roscioli alla segreteria politica di Francesco Cannizzaro. Dal palco, accanto a Cannizzaro e Roberto Occhiuto, la deputata risponde all’attacco che l’ha coinvolta.

A darle la parola è Cannizzaro. Prima la ringrazia per il lavoro in Parlamento, poi richiama quella che definisce una vicenda di «sciacallaggio politico». «È triste quando la politica scende a questi livelli», dice. Siracusano non lascia cadere il riferimento e replica direttamente a Vannacci: «Generale, ti hanno informato male. Io non sono mai stata eletta in Calabria e mai sarò candidata in Calabria».

La deputata contesta l’argomento usato contro di lei in campagna elettorale, secondo cui avrebbe potuto occupare il seggio di Reggio. Rivendica, allo stesso tempo, il proprio rapporto con il territorio: «Sono legatissima a questa città, perché è una città straordinaria, e al mio amico, fratello Ciccio Cannizzaro». Poi ringrazia i militanti per il lavoro svolto in questi giorni: «Avete dimostrato ancora una volta di essere una comunità solida, una comunità matura».

Siracusano guarda quindi al nuovo parlamentare del collegio. «Sono molto contenta che oggi abbiate come rappresentante Fabio Roscioli. Vi darà grandi soddisfazioni», afferma, descrivendolo come «una persona, un professionista straordinario» capace di dare risposte al territorio.

Ai festeggiamenti partecipa anche Claudio Lotito, nella doppia veste di senatore e patron della Reggina. Un legame, quello con la squadra amaranto, che entra subito nel suo scambio con Cannizzaro. Chiamandolo sul palco, il leader di Forza Italia scherza sulla comune determinazione a portare in Serie A la città e la Reggina: «Claudio sa che questa città andrà in Serie A, così come sa che deve portare la Reggina in Serie A. Vero, presidente?».

Lotito torna poi al significato politico del voto. «La scelta di Roscioli è stata fatta per dare continuità a quel progetto di rinnovamento, di cambiamento e di soluzione dei problemi», dice. Il senatore ringrazia gli elettori per aver scelto un candidato non originario di Reggio, riconoscendogli la capacità di interpretare le esigenze del territorio. «Vogliamo dare risposte ai problemi che ogni giorno riguardano i cittadini: è la politica del fare», aggiunge.

Nel suo intervento insiste infine sul ruolo dei reggini: «Avete votato in libertà» e «siete stati protagonisti». L’impegno che affida a Roscioli è quello di trasformare quella fiducia in risultati. «Siamo abituati a dare risposte», conclude Lotito, mentre la squadra di Forza Italia celebra la vittoria delle suppletive.