Un solo appuntamento caratterizzerà la prossima settimana politica e istituzionale della Regione: la seduta della seconda Commissione "Bilancio e Programmazione" del Consiglio regionale, in programma mercoledì 6 marzo. Sono ben 10 i punti all'ordine del giorno della riunione della seconda Commissione: tra questi, spiccano l'audizione dei commissari liquidatori della Sorical Spa, la società di gestione delle risorse idriche della Calabria, e il progetto di legge sull'integrazione delle aziende ospedaliere di Catanzaro.

Con riferimento al primo punto, l'audizione dei commissari Sorical, Luigi Incarnato e Baldassarre Quartararo, sarà incentrata sulla vicenda delle assunzioni fatte recentemente dalla società, vicenda sollevata dalla nostra testata e contestata dai sindacati, che hanno anche presentato esposti alla magistratura denunciando l'assenza di un'evidenza pubblica nel reclutamento del personale, e sulle prospettive di rilancio della Sorical nel quadro del sistema idrico integrato in Calabria.



Con riferimento al tema dell'integrazione degli ospedali di Catanzaro la seconda Commissione è chiamata ad esprimere il parere finanziario sulla proposta di legge regionale, frutto dell'abbinamento di due testi, già approvata dalla terza Commissione "Sanità": sarà audito il direttore generale del dipartimento Bilancio della Regione, mentre sono stati invitati alla seduta i consiglieri proponenti Michele Mirabello, Enzo Ciconte, Baldo Esposito, Claudio Parente, Antonio Scalzo, Domenico Tallini e Arturo Bova.

Gli altri punti all'ordine del giorno della seduta del 6 marzo della seconda Commissione riguardano una proposta di legge in tema di provvidenze in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro, proposte di legge di modifica di leggi regionali in tema di agricoltura e di turismo, una proposta di legge al Parlamento in tema di sostegno alle imprese che denunciano fenomeni criminali o estorsivi, e una proposta di legge sulle Pro Loco. In settimana, inoltre, è prevista anche una riunione della Conferenza dei capigruppo per stabilire le date dei prossimi Consigli regionali: probabile una seduta dell'aula per il 12 marzo, dedicata alla proposta di legge sulla doppia preferenza di genere e alla proposta di legge sull'integrazione delle aziende ospedaliere di Catanzaro.

