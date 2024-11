«La nomina di Anna Laura Orrico a sottosegretaria ai Beni e attività culturali è un fatto importante che riconosce ad una giovane e competente deputata calabrese un ruolo prestigioso e autorevole». È quanto afferma Alessia Bausone, consigliere comunale di San Luca, nota per il suo impegno contro le discriminazioni e a difesa delle pari opportunità.

«È la dimostrazione - continua - che il merito vale ancora qualcosa rispetto a contesti politici dove prevale il metodo clientelare e unicamente il metro della “fedeltà” ai leader di turno. Certo, l’incarico governativo va oltre la stessa delega conferitale perché Anna Laura rappresenterà l’intera Calabria e, quindi, la sfida sarà duplice».

Nel fare gli auguri alla neo sottosegretaria, Bausone cita una frase di Nelson Mandela «che lei stessa considera il suo mantra: “Sembra sempre impossibile finché non viene fatto”». E ne aggiunge un’altra, sempre dello storico ex presidente del Sudafrica. «"Per gli uomini, la libertà nella propria terra è l’apice delle proprie aspirazioni" – conclude Bausone -, nella speranza che anche la Calabria possa finalmente spezzare le proprie catene».