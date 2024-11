La nomina dei sottosegretari ha creato malumori anche nel Partito democratico nella nostra regione. L’esclusione dei calabresi, con la sola chiamata della pentastellata Anna Laura Orrico, ha spiazzato i dem. A commentare le ultime evoluzioni dell’esecutivo giallorosso il senatore, Ernesto Magorno: «Il Pd – sostiene - ha trattato la Calabria come una regione di serie B escludendola dal governo, ha emarginato la nostra terra come mai successo prima. È una cosa grave a cui bisogna reagire in modo forte». L’esponente del Partito democratico non le manda a dire, e tramite le pagine social ribadisce: «Farò pesare il mio voto in Senato, dedicherò tutto il mio impegno affinché i calabresi non siano dimenticati. Bisogna investire partendo dal lavoro e dalla sicurezza».

