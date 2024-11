Al via la maratona elettorale su LaC Tv dedicata allo speciale elezioni che partirà alle ore 14 sul canale 19 del digitale terrestre (e sul Vibonese Tv, canale 199). Sono complessivamente 135 i comuni chiamati ad eleggere sindaci e Consigli comunali. In studio Pietro Comito, Rossella Galati e Stefano Mandarano. Collegamenti in diretta con i nostri inviati dalle principali piazze calabresi. E ancora commenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale dai seggi e dalle segreterie politiche dove opererà anche la nuova regia mobile del network LaC.

Vibo Valentia è l'unico capoluogo di provincia i cui cittadini sono chiamati alle urne. Quattro i candidati a sindaco. Uno schieramento sostenuto ora Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia e da alcuni consiglieri uscenti espulsi dal Pd, candida a sindaco l’avvocato Maria Limardo, già assessore e consigliere comunale nelle scorse consiliature, sostenuta da otto liste. Sei invece le liste a sostegno dell’avvocato Stefano Luciano, candidato a sindaco e presidente del Consiglio comunale uscente, proveniente dal centrodestra, ma sostenuto da una coalizione che mette insieme il Partito Democratico ed i Sovranisti di Gianni Alemanno che hanno dato vita alla lista denominata “Concretezza”. Una la lista a sostegno del candidato a sindaco del Movimento Cinque Stelle, l’architetto Domenico Santoro, mentre la lista “Fare con Tosi” candida a l’imprenditore Francesco Belsito. Gli aspiranti consiglieri comunali sono in totale 446 per 32 posti in Consiglio.

Oltre a Vibo, sono quattro i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e che potrebbero essere chiamati al ballottaggio in programma il 9 giugno prossimo. Si tratta del neonato Comune Corigliano Rossano, Rende, Montalto Uffugo, nel Cosentino e Gioia Tauro, nel Reggino.

