Andrà in onda questa sera la secondo puntata di Pubblica piazza dedicata ai ballottaggi che vedranno protagonisti in Calabria sei comuni chiamati alle urne i prossimi 4 e 5 ottobre.



Ospiti del direttore Pasquale Motta i due candidati a sindaco di Cirò Marina, città chiamata al voto dopo oltre 2 anni di commissariamento in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Sergio Ferrari e Giuseppe Dell’Aquila.



Appuntamento questa alle 22.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it.