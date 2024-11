GUARDA LA DIRETTA STREAMING | La nostra emittente televisiva e il nostro sito in diretta, a partire dalle 23, tutti i risultati dei quattro comuni chiamati alle urne

Urne chiuse nei quattro comuni calabresi interessati nel turno di ballottaggio a scegliere il nuovo sindaco. LaC Tv e il nostro sito web lacnews24.it seguiranno in diretta lo spoglio a partire dalle 23. Conduce Pietro Comito. Previsti collegamenti in diretta con i nostri inviati. E ancora commenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale dai seggi e dalle segreterie politiche.



Cittadini alle urne per la prima volta nel Comune di Corigliano-Rossano dove la nuova terza città della Calabria dovrà scegliere tra Giuseppe Graziano e Flavio Stasi. Si vota anche a Rende, qui la sfida è tra Sandro Principe e l’uscente Marcello Manna. A Montalto invece sfida tra Pietro Caracciolo e Ugo Gravina. Cittadini al voto infine anche a Gioia Tauro. In corsa per la fascia tricolore Raffaele D’Agostino e Aldo Alessio.



Appuntamento dunque alle 23 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it e su www.lacnews24.it.