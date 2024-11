Prosegue la maratona elettorale di Rete Calabria. Seguici sul canale 19 del digitale terrestre e sul web. In tempo reale notizie, video, servizi, approfondimenti, commenti e interviste. SEGUI LA DIRETTA

VIBO VALENTIA - Ecco i commenti dei leader dei vari partiti al termine dello scrutino sulle Europee.

M5S: sconfitti i "marpioni" della politica. Il primo commento dei grillini dopo lo scrutinio delle Europee è affidato ad una nota-stampa. "Il Movimento Cinque Stelle ha sconfitto - scrivono i pentastellati Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni - l'armata Scopelliti-Gentile e Mario Pirillo. Con l'elezione della candidata calabrese Laura Ferrara, che li ha distaccati di migliaia di preferenze, abbiamo dimostrato che la politica è soltanto impegno quotidiano, coraggio, onestà e vicinanza ai cittadini". I parlamentari del M5S esultano e sottolineano "I marpioni della politica hanno perso ogni credibilità. I loro metodi non sono serviti a nulla. Senza postazioni di potere, senza clientele e senza soldi, il Movimento ha portato al parlamento europeo una giovane calabrese che per competenza e trasparenza rappresenterà degnamentoe chi vive e combatte in Calabria. Nessuno avrebbe scommesso nella caduta degli intoccabili di Calabria. Anche nella nostra terra - concludono Nesci, Parentela, Dieni e Morra - la rivoluzione della pulizia è iniziata, segno che il lavoro degli attivisti e dei parlamentari del Movimento sta dando i suoi frutti, restituendo speranza e prospettiva ai calabresi".

La soddisfazione di Tonino Gentile. "I primi dati certificano la grande performance della lista Ncd-Udc in Calabria. Siamo in testa in Italia. Dappertutto abbiamo superato il 10%". E' quanto afferma in una nota il senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale della Calabria del Nuovo Centro Destra. "In provincia di Cosenza - aggiunge - il distacco con Forza Italia è minimo. L'Ncd calabrese è stato ancora una volta determinante per l'intero partito. Confidiamo che i grandi temi che riguardano la nostra Regione possano trovare subito risposta da parte del governo e che Alfano sia il protagonista di questa fase".

Le dichiarazioni di Magorno. "E' un trionfo per il partito, ma soprattutto sancisce la vittoria schiacciante di Matteo Renzi ". Così il segretario regionale del PD Ernesto Magorno commenta i risultati del voto ai microfoni di Rete Calabria. "E' l'inizio del rinnovamento e una clamorosa sconfitta per il movimento di Beppe Grillo. Matteo Renzi è riuscito ad invertire la tendenza distruttiva, trasformando il voto di protesta in voto di speranza." - ha dichiarato magorno duante il collegamento telefonico in diretta con la Tribuna elettorale di Rete Calabria- La speranza di un nuovo cammino per il paese, ma soprattutto per la Calabria. La strada è stata segnata dal segretario nazionale, ora bisogna compattare il partito e proseguire per rinnovare la regione."

"Giornata storica" per il Pd. Per il consigliere regionale del Partito democratico, Pietro Giamborino, si tratta di una "giornata storica". "Siamo soddisfatti per il lavoro fatto - ha detto intervenendo telefonicamente durante la nostra diretta elettorale - e siamo soddisfatti di un risultato che premia questo nuovo modo di fare politica, che contraddistingue l'azione di Matteo Renzi, e che vuole dare risposte concrete ai bisogni del Paese con iniziative concrete".

Il commento di Jole Santelli. "Considero il battesimo della nuova Forza Italia assolutamente incoraggiante": così la deputata Jole Santelli, coordinatrice regionale in Calabria di Forza Italia. "Sono soddisfatta - ha affermato - del risultato raggiunto in Calabria. C'è una nettissima preponderanza del voto per la liste che è il dato fondamentale da cui ripartire. I risultati dei candidati calabresi, contrariamente alle analisi, hanno premiato la scelta di investire su personalità della società civile e di rinnovamento".

Le reazioni all'interno di Forza Italia. "Se i partiti della coalizione fossero rimasti insieme il risultato non sarebbe stato comunque all'altezza delle nostre aspettative ma avrebbe premiato maggiormente il lavoro fatto dagli esponenti dei partiti del centrodestra". Così il presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro. "Adesso è necessaria una riflessione e un'analisi seria del voto nella prospettiva degli impegni che attendono Forza Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Per il deputato Giuseppe Galati all'interno della coalizione di centrodestra "c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Il risultato delle elzioni europee dimostra che, a livello nazionale, occorre fare un'analisi su uaanto accaduto nonostante l'intera area si attesti ad un rispettabile 32% confermando il ruolo guida di Forza Italia"

L'autocritica di Bevilacqua. "E' evidente il risultato positivo del Pd, così come è palese che noi ci aspettavamo di più". Dichiarazioni all'insegna dell'autocritica quella dell'ex senatore Francesco Bevilacqua, tra i fondatori di Fratelli D'Italia. Il partito nella circoscrizione meridionale ha superato di poco lo sbarramento del 4%, ma a livello nazionale il voto si è assestato intorno al 3.6%.

Risultati Europee. Dati definitivi in Calabria. Boom del Partito Democratico che sfiora il 36% staccando di quattordici punti percentuali il Movimento 5 Stelle. I grillini nella nostra regionale non sfondano (21,4%). Tiene Forza Italia: con 19,6% il partito dell’ex cavaliere Berlusconi va di quasi tre punti oltre la media nazionale. Effetto Scopelliti sul Nuovo Centro Destra che chiude all’11,4% in doppia cifra ben oltre il 4,3% nazionale. Al di sopra della soglia di sbarramento “L’altra Europa con Tsipras” (4,23%). Sotto il quattro Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. Flop di Scelta Europea (1,3%).

Affluenza flop. Al voto è andato meno del 50% dei calabresi aventi diritto, il 47,34%, ben al di sotto della media nazionale che si è attestata al 64,76%. Alle 19 in Lombardia e in Piemonte la percentuale di votanti aveva superato il 50%. Alla stessa ora in Calabria aveva votato appena il 30% degli aventi diritto.

Affluenza Amministrative. Situazione migliore in Calabria per quanto riguarda le Amministrative. Alle 19 la percentuale di votanti si attestava intorno al 50% con punte del 53 nella provincia di Catanzaro e del 49 in quella di Cosenza. Indietro Vibo e soprattutto Reggio.

L'affluenza alle 12. E' del 10,57% l'affluenza alle urne per le elezioni europee registrata alle 12 in Calabria. La provincia con più elettori alla prima rilevazione dell'election day è quella di Cosenza, con quasi il 13% (12,98), seguita da Vibo Valentia (10,05) e Crotone (9,79). A Catanzaro l'affluenza è stata pari a 9,75%, mentre fanalino di coda è la provincia di Reggio Calabria (8,22). Nessun confronto si può fare con la precedente consultazione europea dal momento che si votò in due giorni.

I numeri. Sono oltre 49 milioni gli italiani chiamati al voto per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si voterà inoltre nelle Regioni Abruzzo e Piemonte per nominare i rispettivi presidenti delle Regioni e i Consigli regionali e in 4.086 comuni: 3900, di cui 24 capoluoghi di provincia, nelle Regioni a statuto ordinario; 131 nel Friuli Venezia Giulia; 37 in Sicilia (di cui 1 capoluogo di provincia) e 18 in Sardegna, di cui due capoluoghi di provincia. Sono circa 17 milioni gli italiani chiamati a votare per le Regionali e le Comunali.

Lo spoglio. Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Dove sono previste le elezioni regionali e comunali, lo scrutinio partirà dalle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

