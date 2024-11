Ospite del direttore di Lacnews24 Pasquale Motta, il fondatore di Mdp. Si parlerà del futuro della sinistra e delle elezioni

Questa sera alle 23:00, Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it, intervisterà in esclusiva per Pubblica Piazza Pier Luigi Bersani, ex segretario Pd e fondatore di Mdp. Tema dell’appuntamento, in onda su LaC Tv, canale 19, il futuro della sinistra e le elezioni.