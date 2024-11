Si è concluso tra gli applausi della platea l’intervento del capogruppo alla Camera Roberto Speranza, intervenuto, oggi a Cosenza a sostegno dell’iniziativa di Area Riformista sul reddito minimo garantito

Cosenza - Ovazione della platea della sala della musica di Cosenza per Roberto Speranza, capo gruppo del Pd alla camera, intervenuto oggi, per sostenere l’iniziativa di Area Riformista sul reddito minimo garantito.

“Anche io non ho votato la fiducia al governo sulla legge elettorale – ha dichiarato tra gli applausi Speranza – è stata una scelta difficile che serve a dire che vogliamo un Pd migliore”. I capo gruppo alla Camera si è poi soffermato sul concetto di un partito della Nazione. “ Vogliamo un partito diverso che abbia il coraggio di spingere su questi temi, vogliamo che si parli del Pd come partito della nazione – ha aggiunto Speranza - Per noi il partito della nazione significa che ci sarà una coincidenza tra il Pd e il paese. Per questo parlare di scissioni è una follia”.

Roberto Speranza è poi intervenuto in merito alla decisione di Pippo Civati di abbandonare il Pd. “Civati testimonia un malessere vero e profondo, la Camusso, Sergio Cofferati, vedo pezzi diffusi di dirigenti del centrodestra che si avvicinano al nostro mondo. Questo è un tema politico su cui discutere. Partito della Nazione non deve significare un partito indistinto dove c’è dentro tutto, questo deve restare il grande partito del centrosinistra. Renzi è forte e utile al Pd ma non basta da solo. Serve una comunità di donne e uomini che lottano per il futuro. Una persona che si candida a fare il sindaco oggi è un vero e proprio eroe civile, noi dobbiamo difendere chi trova il coraggio di fare politica”.