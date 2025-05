Il membro del bureau politique del Partito Popolare Europeo sottolinea l’importanza della critica politica e della satira come strumenti legittimi, mettendo però in guardia dal rischio di comportamenti che possano configurarsi come prevaricazione

Il membro del bureau politique del Partito Popolare Europeo e dell’Internazionale Democristiana, Vincenzo Speziali, ha comunicato di aver presentato, tramite l’avvocato Francesco Del Grande, un atto extragiudiziale nei confronti di un soggetto identificato come Camposano, in relazione a una querela in precedenza intentata contro lo stesso Speziali e successivamente archiviata.

Speziali ha dichiarato di offrire la remissione della querela nel caso in cui ricevesse pubbliche e sincere scuse, accompagnate dal riconoscimento delle colpe politiche che gli attribuisce. Nella nota si fa riferimento anche a un secondo soggetto, non nominato, che avrebbe annunciato azioni legali analoghe e nei cui confronti Speziali si riserva ulteriori valutazioni.

Speziali conclude sottolineando l’importanza della critica politica e della satira come strumenti legittimi, mettendo però in guardia dal rischio di comportamenti che possano configurarsi come prevaricazione, potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale.