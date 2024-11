Le schede non valide sono circa 43mila sia per la Camera che per il Senato

Spoglio finito in Calabria. Tutte le 2.416 sezioni elettorali sono state scrutinate. Per la Camera dei deputati i votanti sono stati 981.045 su un totale di 1.541.566 aventi diritto, con un’affluenza definitiva del 63,63%. Le schede non valide sono state 43.309 (di cui 15.683 bianche); appena 26, invece, le schede contestate.

Per il Senato i votanti sono stati 890.600, su un totale di 1.402.353 aventi diritto, con un’affluenza definitiva del 63,50 per cento; le schede non valide sono state 42.706 (di cui 16.216 bianche), mentre le schede contestate sono state 100.

I seggi già attribuiti con certezza riguardano soli collegi uninominali (4 al Senato e 8 alla Camera), quelli delle sfide dirette dove per vincere bastava un voto in più degli avversari. Discorso diverso per il proporzionale, che dovrà essere conteggiato in base ai voti complessivi attribuiti alle singole liste e alle coalizioni.