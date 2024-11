Un lungomare. È quello che chiedono cittadini e associazioni di Cassano allo Ionio ai candidati in corsa alle elezioni amministrative che si terranno tra pochi giorni, domenica 10 novembre. Ma non un lungomare qualsiasi, un grande, anzi «un grosso lungomare». A farne richiesta a gran voce - a margine del comizio di uno dei candidati a sindaco, Gianni Papasso - è stato Giovanni Forastiere, che tutti conoscono come “Il Pirata”, presidente dell’associazione AssoMarina di Sibari e proprietario di uno stabilimento balneare. Nel suo singolare intervento Forastiere pone l’accento sul problema e rivolgendosi direttamente all’aspirante primo cittadino dice: «Abbiamo 12 chilometri di spiaggia, Gianni (Papasso ndr) qua c'è bisogno di un grosso lungomare. E adesso faccio anche una battutina per sdrammatizzare. Facendo un lungomare crescono le attività, il lavoro e poi se permettete tutti quanti come diceva il grande Albanese Cchiù pilu pi tutti». Insomma tra facce divertite e sorrisi di quanti erano lì presenti per assistere al comizio, facile immaginare che il video in pochi giorni abbia spopolato facendo il giro del web.