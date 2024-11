L'avviso prevede uno stanziamento regionale di 800mila euro che saranno destinati per lo svolgimento di attività individuali, di squadra e in palestra

«Le politiche giovanili sono una priorità di tutto il governo Occhiuto. Voglio, pertanto, in anteprima, partecipare ai calabresi tutti che, con il Dipartimento regionale all'Istruzione, stiamo ultimando un avviso, che prevede uno stanziamento di 800 mila euro, attraverso il quale erogheremo un contributo di 500 euro ai giovani calabresi, per lo svolgimento della pratica sportiva, attraverso palestre e sport individuali e di squadra. Le modalità organizzative saranno declinate tramite apposito bando che ufficializzeremo a breve». Lo afferma, in una nota, la vice presidente della Giunta regionale, con delega al ramo, Giusi Princi.

«Pertanto - prosegue la nota - leggo con piacere e con interesse l'appello del consigliere regionale Ernesto Alecci a promuovere, su scala regionale, le attività sportive per i giovani. Su tutto questo stiamo lavorando da tempo e, entro il prossimo mese di gennaio, pubblicheremo, inoltre, un nuovo avviso che avrà una dotazione iniziale di 600 mila euro di risorse finalizzate a manifestazioni ed attività sportive che vedano protagonisti i giovani, il mondo associazionistico sportivo ed i territori tutti. Tra l'altro, consapevoli della fragilità psicologica, acuita con il Covid, che sta interessando i nostri giovani, stiamo ampliando la sfera di intervento sulle opportunità che vogliamo assicurare loro per fortificarli caratterialmente e supportarli nello sviluppo del loro benessere individuale, sociale e relazionale».

«Recentemente, infatti, grazie proprio al prezioso lavoro tecnico e amministrativo - afferma la Princi- del Dipartimento Istruzione, guidato dalla dirigente generale Francesca Gatto, sono stati recuperati oltre 3 milioni di euro di risorse stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il Fondo politiche giovanili, inutilizzati dalla Regione Calabria dal 2010 in poi e che rischiavano di essere definanziati. Con tali risorse, di cui un avviso è attivo con scadenza al 31 ottobre, saranno coinvolte le associazioni operanti nei territori affinché promuovano percorsi formativi destinati ai giovani, atti a favorire la loro integrazione, creatività e il loro sviluppo psicofisico attraverso attività sportive, teatrali e socio sanitarie»

«Siamo tutti consapevoli - conclude la vicepresidente Princi - di quanto bisogno ci sia di prevenire il disagio attraverso interventi formativi e aggregativi che promuovano personalità giovanili, forti e resilienti rispetto alle vulnerabilità della vita. Su tutto questo siamo impegnati insieme al presidente Occhiuto ed a tutta la Giunta».