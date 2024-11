Si tratta di Bruno Azzerboni in corsa all'uninominale del Senato nel collegio Reggio-Gioia. A darne notizia lo stesso movimento: «Gli sarà richiesto di rinunciare al seggio»

Insieme a Catello Vitiello, spuntano altri due massoni tra i candidati del Movimento cinque stelle: Piero Landi candidato a Lucca e Bruno Azzerboni, candidato all'uninominale del Senato in Calabria (collegio Reggio-Gioia). «Al momento della sottoscrittura della candidatura Azzerboni e Piero Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non possono stare nel Movimento 5 Stelle e sempre per questo motivo gli sarà richiesto di rinunciare al seggio» - afferma il Movimento riservandosi il diritto di «agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine».