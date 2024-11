Il presidente dell’ente intermedio pitagorico ha riunito i sindaci del territorio per «valutare l’opportunità di riproporre quanto già fatto, in termini di determinazioni ed iniziative amministrative, per la variante Crotone-Catanzaro»

Sindaci del Crotonese riuniti per discutere della strada statale 106. L’incontro - informa una nota - si è tenuto stamattina in Provincia ed è stato convocato dal presidente ff dell’ente intermedio, Simone Saporito, per «valutare l’opportunità di riproporre per il tratto Crotone-Sibari quanto già fatto, in termini di determinazioni ed iniziative amministrative, con la provincia di Catanzaro per la variante Crotone-Catanzaro».

«La volontà - ha spiegato Saporito - è quella di aprire e stimolare in dibattito con i Comuni della provincia di Cosenza che abbia ad oggetto il tratto Crotone-Sibari. Ripetere l’esperienza fatta con i comuni del territorio catanzarese e che ha dato ottimi risultati su quanto programmato dal Ministero dei Trasporti in termini di migliore programmazione delle infrastrutture statali sul nostro territorio. Quel tipo di esperienza – ha aggiunto il presidente dell’Ente intermedio – si può applicare proficuamente sul rimanente tratto Crotone – Sibari».

All’incontro ha partecipato anche la deputata del M5S, Elisabetta Barbuto, che nel suo intervento «ha sottolineato l’importanza di un'azione condivisa ed allargata che deve necessariamente coinvolgere il territorio cosentino, ed il superamento di una visione settoriale». La parlamentare ha quindi assicurato pieno «sostegno all’iniziativa della Provincia di Crotone», ribadendo «l’importanza di lavorare insieme a prescindere dai colori e dalle impostazioni politiche: si dovrà fare sinergia per portare concretamente risultati».

«Dello stesso avviso – si legge ancora nella nota - anche i sindaci presenti, per i quali urge allargare la discussione e coinvolgere i rappresentanti istituzionali della provincia di Cosenza, un’interlocuzione indispensabile se si vuole incidere positivamente, perché solo una visione ampia e di insieme può offrire i presupposti per programmare uno sviluppo infrastrutturale reale e in grado di rimettere il territorio crotonese all’interno di una rete di collegamenti verso sud ma anche verso nord».

«La volontà emersa dall’incontro – conclude il comunicato – è, dunque, quella di coinvolgere le amministrazioni della provincia di Cosenza, tutti i Comuni della provincia di Crotone, la deputazione parlamentare di entrambi i territori ed insieme richiedere un incontro con il ministro dei Trasporti per appurare se il precedente progetto di intervento sul tratto Crotone-Sibari è ancora attuabile o se invece sarà necessaria una nuova progettazione».

Alla riunione erano presenti anche il responsabile del Centro provinciale per la sicurezza stradale, Fabio Pisciuneri, e i sindaci Sergio Ferrari di Cirò Marina, Alfonso Dattolo di Rocca di Neto, Raffaele Falbo di Melissa, Antonio Amato di Carfizzi, Francesco Paletta di Cirò, Pietro Greco di Umbriatico, Rosario Macrì di Belvedere Spinello, Sergio Bruno di Strongoli, Pino Cozza di Verzino, oltre alla vicesindaco di Crotone, Rossella Parisi.