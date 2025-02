Il consigliere regionale chiede quali interventi urgenti si intenda adottare per far fronte ai danni subiti dal comune reggino in seguito alle violente mareggiate del dicembre scorso

Il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, ha depositato oggi un'interrogazione al presidente della Giunta regionale della Calabria, chiedendo di conoscere «quali provvedimenti urgenti intenda adottare per fronteggiare lo stato di calamità naturale dichiarato dal Comune di Scilla».

«L'iniziativa si è resa necessaria - è detto in una nota del consigliere Muraca - a seguito dei devastanti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Costa Viola, causando smottamenti, danni alla viabilità, pericolo per la pubblica incolumità e il cedimento di frammenti della rocca del Castello Ruffo. In particolare, tra il 21 e il 24 dicembre 2024, violente mareggiate hanno divorato intere porzioni del lungomare, lasciando macerie e sabbia sulle strade, mettendo in ginocchio residenti, commercianti e imprenditori locali. L'8 gennaio 2025, la Commissione Straordinaria del Comune ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale, evidenziando come le risorse locali siano del tutto insufficienti per far fronte ai danni subiti e richiedendo un intervento immediato da parte della Regione e del Governo nazionale. Tuttavia, a distanza di oltre un mese, nessuna risposta concreta è ancora arrivata».

«Scilla non può aspettare - afferma Muraca - servono azioni immediate. L'incantevole cittadina rappresenta un motore turistico ed economico per l'intera regione. Oggi è ferita, in ginocchio, e non possiamo permettere che venga abbandonata all'inerzia istituzionale. I cittadini, i commercianti e gli operatori del territorio hanno diritto a risposte immediate e a interventi concreti. La Regione non può restare a guardare: è necessario un piano straordinario di messa in sicurezza, ripristino e sostegno economico per far fronte a questa emergenza». Muraca auspica inoltre che «l'interrogazione venga discussa con la massima urgenza e che il governo regionale dia risposte chiare, assumendosi le proprie responsabilità».