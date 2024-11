«In Italia si applica la legge italiana non il codice grillino. Di questo chiederemo conto al Ministro Bonisoli attraverso un’apposita interrogazione parlamentare». Lo afferma in una nota Jole Santelli in riferimento all'annullamento, da parte del Mibac, dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione del Museo di Alarico.

Il Comune ha rispettato la legge

«Chiederemo anche al Ministro gli eventuali provvedimenti disciplinari che vorrà adottare nei confronti dei suoi stessi dirigenti, di come lavorano i suoi uffici perché è davvero grave piegare degli uffici pubblici come quelli ministeriali ad una questione ideologica ed è quantomeno ridicolo se non patetico appellarsi ad un tavolo inesistente, che lo stesso Ministero avrebbe dovuto eventualmente convocare e non lo ha fatto. Vorremmo conoscere su quali basi, su quale tema si fonda il provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela e senza preavviso, giacché il Comune ha rispettato la legislazione vigente, le norme previste dalla legge dello Stato e le procedure disciplinate dall’ordinamento. Insomma, un brutto pasticciaccio, nemmeno lontanamente degno di essere accostato nel titolo a quello gaddiano».

LEGGI ANCHE: I Cinquestelle recitano il requiem di Alarico, ma Occhiuto non ci sta

Cosenza, M5s: «Stop al museo di Alarico». Occhiuto: «Lo realizzeremo»

Cosenza, museo di Alarico: presto un tavolo tecnico con la soprintendenza