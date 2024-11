Oggi la giornata di mobilitazione regionale indetta da Cisl, Uil e Usb. 10 mila persone in piazza per chiedere nuove politiche occupazionali

Villa San Giovanni (RC)- Massiccia la partecipazione alla mobilitazione dei precari calabresi. A Villa San Giovanni sono scesi in strada un migliaio di lavoratori precari e percettori di ammortizzatori sociali. Disagi alla circolazione. I manifestanti hanno bloccato gli imbarcaderi dei traghetti sia pubblici che privati, interrompendo i collegamenti da e per la Sicilia. La protesta è stata messa in atto nell'ambito di una manifestazione promossa da Cisl e Uil.

In queste ore a Palazzo Chigi, è in corso una riunione sui precari calabresi con il sottosegretario alla Presidenza Graziano Delrio "Quello che sta accadendo oggi – ha detto il segretario generale della Uil della Calabria, Santo Biondo - è un'ulteriore dimostrazione del disagio e della tensione che si respira ormai in Calabria”. Sulla stessa scia Rosy Perrone, segretario regionale della Cisl calabrese: "Siamo stati costretti a questa dura forma di protesta per ribadire ancora una volta che vi sono in Calabria 28 mila lavoratori precari che attendono da mesi di vedersi erogato il contributo della mobilità in deroga e di altre forme di assistenza”.(ci)