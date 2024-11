Il blocco degli iter per la selezione dei dg delle Asp ha suscitato ampio dibattito politico. A intervenire sull’argomento anche il consigliere regionale Pd, Raffaele Mammoliti che ha presentato una interrogazione. In particolare, l’esponente dem sottolinea: «La grave situazione in cui versa la sanità nel vibonese è inspiegabilmente sottovalutata. Ormai da troppi anni i vertici delle Aziende sanitarie e ospedaliere sono dirette da commissari straordinari che sovente vengono confermati senza effettuare un’appropriata valutazione in merito alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati. L’indizione dell’avviso pubblico di selezione per la formazione delle rose degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale dell’Asp di Vibo, Ao Cosenza e del grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria rappresentava, soprattutto per Vibo, che in cinque anni ha cambiato ben cinque commissari, la fine della precarietà attualmente con una guida anche part-time».

Il consigliere regionale del Partito democratico evidenzia: «Da quanto si è potuto apprendere la selezione prevista è saltata sembrerebbe a seguito dell’invio della commissione prefettizia all’Asp di Vibo Valentia. Ci lascia molto perplessi tale motivazione in quanto a nostro avviso l’attesa degli esiti della commissione d’accesso non avrebbe dovuto inficiare la manifestazione di interesse indetta. Ho presentato un’apposita interrogazione a risposta immediata e chiederò al capogruppo del Pd di chiederne l’inserimento all’odg del prossimo Consiglio regionale qualora la risposta non arrivasse nei tempi previsti».