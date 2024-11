Esulta il Movimento 5 stelle dopo lo stop alla legge regionale sulla Sanità, ‘l’ultimo abuso del vecchio consiglio regionale già decaduto’.

Sanità – “Siamo soddisfatti dal blocco da parte del governo della legge sugli accreditamenti in Calabria – ha dichiarato la deputata Dalila Nesci – ultimo abuso del vecchio consiglio regionale, già decaduto. Avevo presentato un esposto alla procura di Reggio Calabria e uno alla Corte dei Conti, che stanno facendo il loro corso. Chi ha sbagliato deve pagare, e possibilmente uscire dalla scena politica”.



“L’azione compiuta dal governo – ha aggiunto – conferma il ruolo di vigilanza svolto dal Movimento 5 stelle rispetto all’amministrazione regionale, pur senza propri esponenti nel consiglio della regione Calabria”.



“Da qui in avanti la sanità dovrà essere gestita in trasparenza e secondo le leggi – ha concluso la Nesci – in Calabria la sanità resta priorità politica, soprattutto dopo i disastri della giunta regionale Scopelliti”.