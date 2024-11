Il consigliere regionale ha chiesto al governatore Oliverio e al presidente della Provincia Niglia di convocare un tavolo tecnico «per rimettere in circolo le risorse disponibili»

«La situazione drammatica in cui versano le strade provinciali Spilinga-Ricadi-Tropea e Ricadi-Joppolo-Nicotera evidenzia la necessità di assumere una immediata iniziativa sul tavolo della Giunta Regionale per coordinare interventi urgenti risolutivi ed indifferibili». È quanto dichiara il consigliere regionale Michele Mirabello.

«Si tratta di tratti di strade di importanza strategica notevole, visto – aggiunge - che insistono in aree ad altissima densità turistica, per i quali erano previsti ingenti investimenti (circa trenta milioni di euro) a seguito di un accordo di programma quadro sottoscritto nel 2006. Ad oggi dei fondi previsti per la cosiddetta strada del mare sono stati spesi circa 16 milioni di euro».

«Da una mia ricognizione effettuata agli uffici della Regione Calabria sono invece in perenzione ancora altri 13 milioni di euro che ritengo vadano rapidamente riattivati ed impegnati. Per questa ragione ho chiesto al presidente Oliverio ed al presidente della provincia di Vibo Valentia di convocare con urgenza un tavolo tecnico a regia regionale, in modo tale da consentire di rimettere in circolo le risorse residue, di riprogrammare gli interventi sul tratto tropea-ricadi-capo vaticano, di concludere il tratto di Pizzo Calabro, e di risolvere definitivamente il drammatico problema del tratto di Ioppolo-Nicotera, chiuso al traffico da circa sei mesi. Ritengo che pur essendo la situazione estremamente allarmante, a causa di ritardi inaccettabili che pesano sulle spalle dei cittadini, oggi ci siano tutte le condizioni per dispiegare energie e risorse economiche già a disposizione degli enti preposti per dare risposte concrete ed immediate».