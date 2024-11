Il consiglieri comunali di Cosenza sollecitano la sistemazione dell'importante collegamento viario

La Commissione consiliare Lavori Pubblici di Palazzo dei Bruzi, presieduta dalla consigliera comunale Anna Rugiero, insieme al dirigente del settore infrastruttura Francesco Converso, ha effettuato un sopralluogo sulla strada di collegamento Serra Spiga-Mendicino, in contrada Cozzo Giardino, per verificare attentamente lo stato di pericolosità dell'importante arteria viaria segnalata il 2 ottobre scorso, dal consigliere comunale Gisberto Spadafora. Il sopralluogo è stato preceduto da una ricognizione dello stato dei luoghi da parte degli agenti della polizia municipale.

Il comune procederà a dotare la strada di un guardrail di protezione

La sede stradale risulta in più parti sconnessa e piena di avvallamenti, determinando una situazione di particolare pericolosità per la circolazione. Il dirigente Converso ha dato ampie garanzie sulla messa in sicurezza dell'arteria nel punto in cui è necessario effettuare gli interventi, con la collocazione di circa 150 metri lineari di guardrail e la realizzazione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, annunciando anche l'effettuazione di una perizia per verificare lo stato del fondo stradale.