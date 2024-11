L'Onorevole Andrea Gentile ha prodotto una precisa interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Nel documento, il parlamentare di Forza Italia, rammenta che «la strada Statale 18 Tirrenia Inferiore è una delle principali arterie di collegamento del sud d’Italia: essa collega, infatti, la città di Napoli con la città di Reggio Calabria; nonostante l’importanza che riveste, il collegamento - prosegue il deputato cosentino - si trova in condizioni di trascuratezza: infatti, la vegetazione sita all’interno dei terreni confinanti con la strada è incolta, il manto stradale è caratterizzato da numerose buche e la segnaletica stradale risulta insufficiente e scarsamente visibile».

«Tali condizioni - continua il deputato di Forza Italia -, ancor più evidenti nel tratto Tortora-Amantea, determinano difficoltà nella viabilità, con gravi rischi per la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada in questione. Si chiede pertanto al Ministro - conclude l'Onorevole Gentile - se sia informato dei pericoli sussistenti sul tratto di strada indicato in premessa e, soprattutto, quali iniziative intenda adottare per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 18 Tirrenia Inferiore, vista anche la sua permanente centralità nei collegamenti del sud d’Italia».