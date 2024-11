E’ pari a 12.036. 670 euro la somma complessiva che la Calabria riceverà dal governo ogni anno fino al 2033 per investimenti in piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole. Le risorse fanno parte del bacino complessivo di 3,75 i miliardi di euro destinati alle Province delle Regioni a statuto ordinario. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha espresso l’intesa sul decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che va a ripartire le risorse messe a disposizione in legge di Bilancio 2019 per la manutenzione affidata alle province.

Ecco come verranno ripartiti i fondi

Alla Provincia di Cosenza andranno 6.2280.621,70 euro all'anno, a quella di Catanzaro 2.238.908,70 euro, a quella di Crotone 3.210.302,88 euro e, infine, alla Provincia di Vibo Valentia 306.837,38 euro. «Per garantire la corretta elaborazione dei piani di sicurezza, saranno fatte nuove assunzioni tra figure ad alto contenuto tecnico-professionale come ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice appalti e simili», spiega Alessandro Melicchio, deputato del Movimento Cinque Stelle.



«E’ un primo importante segnale – ha commentato il parlamenta re della Lega Domenico Furgiuele - un vero e proprio piano di messa in sicurezza – conclude – che avrà ricadute concrete anche in ambito occupazionale».