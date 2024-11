FOTO | La consigliera di Progetto Comune Anna Giulia Mannarino : «Arterie in condizioni disastrose, l'amministrazione intervenga»

«La condizione di numerose strade comunali è disastrosa: buche, avvallamenti e rotture del manto stradale mettono a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. In contrada Motta, poi, c’è persino un muro pericolante». Lo denuncia Anna Giulia Mannarino, consigliera d’opposizione di Castrolibero del gruppo Progetto Comune.

Interventi tampone per scopi elettorali

«Molti degli interventi effettuati – sostiene la Mannarino – risalgono al periodo preelettorale: rattoppi provvisori sul manto stradale che si sono danneggiati nel giro di poche settimane. Il degrado si coglie anche nella totale assenza di segnaletica orizzontale e di collegamenti pedonali, non ancora realizzati nonostante le istanze avanzate dai cittadini. Mi auguro – conclude l’esponente di Progetto Comune - che stavolta, attraverso la determina avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali, l'Amministrazione faccia un lavoro impeccabile a beneficio di tutti i cittadini di Castrolibero».