«Sono giorni di preoccupazione per l’arrivo del coranavirus in Italia. Occorre grande senso di responsabilità e attenzione nel trattare la tematica». Esordisce così in una nota l'ex consigliere regionale Orlandino Greco.



«Stiamo assistendo ad un pessimo esempio da parte dei nostri rappresentanti istituzionali che da un lato fino a ieri hanno sottovalutato il problema senza adottare adeguati provvedimenti, dall’altro in molti hanno utilizzato un tema così delicato per fare campagna elettorale.



Non è questo il tempo dei conflitti, nemmeno quella della paura che ferma tutto senza risolvere alcunché. Gli unici comportamenti da adottare in queste ore sono quelli indicati dai canali ufficiali senza affidarsi alle tante fake news che imperversano sul web senza rispetto alcuno.



È questo anche il tempo per guardare oltre e continuare a vivere la propria vita senza troppi condizionamenti. Proprio a questo proposito - prosegue Orlandino Greco - c'è una petizione che sto portando avanti con L’Italia del Meridione per la reintroduzione delle province e il superamento delle regioni con 5 regioni con soli poteri di coordinamento. Occorre superare il populismo e la demagogia con proposte concrete e una programmazione strategica».