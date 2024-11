Il Consiglio regionale approva la mozione che impegna la Giunta regionale a promuovere opportune iniziative verso il ministero dell’Economia affinché adotti misure utili allo sblocco della cessione dei crediti introducendo una norma ad hoc nel “Decreto Aiuti” necessaria a garantire la liquidità alle imprese, scongiurando così una grave e devastante crisi nel settore edilizio.

L’obiettivo della mozione proposta da Antonio Lo Schiavo (demA), e sottoscritta dall’intero arco partitico del Consiglio, è quello di farsi promotori di azioni indirizzate al governo nazionale e al ministero dell’Economia che favoriscano lo sblocco dei crediti maturati nell’ambito dei bonus per le ristrutturazioni edilizie e, in particolare, del cosiddetto Superbonus 110%.

I crediti oggi bloccati sono più di 5 miliardi e stanno portando il sistema delle imprese al collasso, visto che non sono più in grado di fare gli sconti in fattura e, con crediti fiscali già acquisiti e non cedibili, si ritrovano in crisi di liquidità con il rischio di sospendere i cantieri, non poter pagare i fornitori e addirittura fallire.

Ma l’incertezza e la paralisi colpiscono anche le famiglie che rischiano di vedere vanificato il proprio investimento.

Davide Tavernise (M5s) invita il presidente a far sentire la voce del Consiglio regionale che ha già votato diverse mozioni all’indirizzo del Governo: «Si faccia portavoce dei disagi di alcuni settori della nostra regione. Questa terra deve farsi sentire, e confido in lei per far si che la voce dei cittadini arrivi all’indirizzo giusto».