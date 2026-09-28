Quattro i candidati per il seggio alla Camera lasciato d Francesco Cannizzaro. Si vota nella città dello Stretto e in altri 70 comuni
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Quattro candidati per un seggio alla Camera, quello del collegio 05 di Reggio Calabria, lasciato da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera.
Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia fino alle 15 di oggi. Subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con il nostro speciale targato LaC.
I seggi allestiti sono 487, gli aventi diritto al voto (secondo quanto riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno), sono 287.719.
I candidati, così come riportati sulla scheda elettorale, sono: Francesco Toscano, con Dsp - Democrazia sovrana e popolare; Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci; Francesco Antonio Benedetto detto Frank, con Partito democratico - Movimento 5 stelle - Casa riformista; Fabio Roscioli, con Fratelli d'Italia -Lega - Noi moderati - Unione di centro - Forza Italia Ppe.
Nelle elezioni precedenti (settembre 2022) si votò in un solo giorno, domenica, per una affluenza complessiva del 49,4%.