Affluenza, proiezioni e dati in aggiornamento. Il commento in diretta dei protagonisti della politica. Quattro i candidati per il seggio alla Camera lasciato d Francesco Cannizzaro. Diretta televisiva su LaC Tv e sui canali social delle nostre testate
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13:05
Urne chiuse: terminate le operazioni di voto
13:03
Affluenza, attesa per il dato definitivo
14:57
Ronzulli: «Grande soddisfazione per la vittoria di Roscioli a Reggio Calabria»
«La vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. E' un successo di Fabio e di Forza Italia, della sua identità, di una proposta politica seria, moderata e riformatrice. In Calabria abbiamo raccolto anche i frutti del lavoro importante costruito negli anni dal presidente Roberto Occhiuto e dal sindaco Francesco Cannizzaro, che hanno saputo fare di Forza Italia un punto di riferimento politico e amministrativo forte, credibile e riconoscibile. Un lavoro che oggi trova una nuova, importante conferma. Fabio Roscioli saprà portare in Parlamento questa responsabilità, dando continuità all'impegno per il territorio e offrendo a tutta la coalizione di centrodestra e al Paese un contributo importante di professionalità e serietà. A Fabio Roscioli vanno le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.
14:55
Stefania Craxi (FI): «Per Roscioli affermazione netta, nessun effetto Vannacci»
«L'affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un'amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall'altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto 'effetto Vannacci' che semplicemente non c'è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro». Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.
14:54
Craxi (FI): «Per Roscioli affermazione netta, nessun effetto Vannacci»
«L'affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un'amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall'altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto 'effetto Vannacci' che semplicemente non c'è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro». Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.
14:38
Suppletive Reggio, il centrodestra già festeggia la vittoria di Roscioli
Nel centrodestra c’è già aria di festa. Fuori il palco con la scritta “Vittoria Reggio” e con Cannizzaro a seguire lo spoglio con Roscioli anche Occhiuto e Lotito che già esultano. Roberto Occhiuto ha pure scritto “Vittoria” su X. Anche il governatore, dunque, si espone sul risultato. La vittoria di Roscioli appare ormai già acquisita mentre sono 115 su 487 le sezioni scrutinate. Roscioli si attesa al momento sul 56,19%
14:37
Roscioli supera quota 10mila voti: è al 56%. Benedetto segue al 35%
Fabio Roscioli supera quota 10mila voti e raggiunge quota 10.583. Frank Benedetto si attesta a 6.507 preferenze, mentre Domenico Giannetta raccoglie 1.444 voti e Toscano 254. Restano sostanzialmente invariate le percentuali: Roscioli è al 56%, Benedetto al 35%, Giannetta all’8% e Toscano all’1%.
14:28
A Siderno avanti Benedetto
Questi i dati definitivi delle 19 sezioni a Siderno:
Benedetto 1700 64%
Roscioli 561 23,38%
14:25
Ranuccio: «Un candidato assolutamente autorevole e qualificato che genera i suoi risultati»
Il consigliere regionale Giuseppe Ranuccio: «Bisogna essere molto cauti nell'approccio della lettura di questi dati che sembrano vedere il candidato Roscioli in vantaggio sicuramente nella città di Reggio Calabria. Pare invece diversa la tendenza degli altri Comuni della provincia interessati dal collegio. Credo questo sia frutto della lunga onda che ancora si sente delle recenti elezioni nella città di Reggio Calabria. Quindi beneficiano ancora di questo sicuramente un dato è che il centrosinistra si è unito attorno a un candidato assolutamente autorevole e qualificato che genera i suoi risultati, anche soprattutto in territori della provincia e che ha un passato in politica».
14:12
A Roccella avanti Benedetto
Questi i dati definitivi delle otto sezioni a Roccella:
504 Benedetto
420 Roscioli
176 Giannetta
24 Toscano
14:04
Dato definitivo affluenza: ha votato il 22,34%
Si chiude al 22,34% l’affluenza definitiva, comprensiva delle due giornate di voto e rilevata alla chiusura delle operazioni alle ore 15 di oggi nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati.
14:01
A Bova Marina avanti Benedetto
Scrutinate tutte e quattro le sezioni a Bova Marina. Questo l'esito: 315 Benedetto, 308 Roscioli e 66 Giannetta
13:58
Primi dati affluenza Reggio città
In base ai dati pervenuti al coordinamento di Forza Italia i dati dell'affluenza di Reggio Calabria città sono del 28,52%.
13:49
Primi dati da Bova Marina
Tra i primi dati tre sezioni su quattro a Bova Marina, ecco il dettaglio:
Sezione 1 (147 votanti):
Giannetta 16
Benedetto 68
Roscioli 53
Sez 2 (148 votanti):
Giannetta 13
Benedetto 67
Roscioli 60
Sez. 3 (171 votanti)
Giannetta 20
Benedetto 61
Roscioli 81
13:05
Urne chiuse: terminate le operazioni di voto
Sono terminate regolarmente le operazioni di voto a Reggio Calabria e nei 70 comuni della circoscrizione 5, coinvolti nella scelta del deputato che surrogherà Francesco Cannizzaro, dimissionario dal Parlamento in seguito all'elezione a primo cittadino della città dello Stretto. Nei prossimi minuti inizierà lo spoglio delle schede.
13:03
Affluenza, attesa per il dato definitivo
Si era fermata al 14,97% l’affluenza alle ore 23 della giornata di ieri nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati: questo il dato che fotografa la partecipazione al termine della prima giornata di voto nei 71 comuni coinvolti dalla consultazione.
Una percentuale arrivata dopo il 3,43% registrato alle ore 12 e il 10,26% delle ore 19. Quasi 350 mila gli elettori sono stati complessivamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.
Il dato definitivo dell'affluenza, comprensivo della giornata di voto di ieri e quella di oggi, è prevista entro le ore 15.30 e comprenderà i dati di tutti i 71 comuni del collegio