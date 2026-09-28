«La vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. E' un successo di Fabio e di Forza Italia, della sua identità, di una proposta politica seria, moderata e riformatrice. In Calabria abbiamo raccolto anche i frutti del lavoro importante costruito negli anni dal presidente Roberto Occhiuto e dal sindaco Francesco Cannizzaro, che hanno saputo fare di Forza Italia un punto di riferimento politico e amministrativo forte, credibile e riconoscibile. Un lavoro che oggi trova una nuova, importante conferma. Fabio Roscioli saprà portare in Parlamento questa responsabilità, dando continuità all'impegno per il territorio e offrendo a tutta la coalizione di centrodestra e al Paese un contributo importante di professionalità e serietà. A Fabio Roscioli vanno le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.