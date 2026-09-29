Il presidente della Regione analizza il risultato delle suppletive durante la registrazione di Porta a Porta e attribuisce gran parte dei consensi al peso personale del candidato: «Alle ultime regionali aveva preso 11mila voti»

«La percentuale di Futuro Nazionale in Calabria è drogata. L'11% di Vannacci alle suppletive di Reggio Calabria arriva per oltre i 2/3 da preferenze personali del candidato Giannetta, che alle ultime elezioni regionali aveva preso 11mila voti. Basta vedere la distribuzione delle percentuali sul territorio. L'ex generale non ha influito».

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, durante la registrazione di «Porta a Porta», in onda stasera su Rai 1.