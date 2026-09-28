Ecco il commento del sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro: «Questo successo è ascrivibile ad una squadra coesa e compatta che dimostra tutti i giorni come il buon governo e la concretezza generi credibilità.

Quindi permettetemi di ringraziare la città di Reggio, la provincia, i sindaci, gli amministratori, la mia squadra, gli amici alleati e il buon governo, un modello che ormai è diventato un modello nazionale da emulare.

Con un candidato non reggino, che gli amici del Pd e lo stesso Vannacci sostenevano non si potesse votare, abbiamo vinto perchè i reggini, popolo intelligente ed elettorato molto acculturato politicamente, hanno premiato una filiera istituzionale, perché l’onorevole da pochi secondi Fabio Roscioli è funzionale chiaramente ad un progetto che ha già dimostrato in pochi mesi di rivoluzionare Reggio e la sua provincia. Lo stesso progetto che da qualche tempo ha narrato una Calabria diversa, fuori anche dai confini nazionali.

Forza Italia si dimostra ancora una volta la locomotiva del centrodestra in Calabria. Questo non significa che i miei amici alleati non abbiano contribuito a questa vittoria, anzi, è un gioco di squadra. Voglio ringraziare tutti. A Vannacci, che voleva conquistare Reggio come la Sassonia, direi, come ha già detto bene il presidente Occhiuto, che a Reggio ha preso soltanto sassate elettorali».