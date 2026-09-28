Il candidato del centrosinistra riconosce la vittoria di Fabio Roscioli e rilancia: «Le energie politiche mobilitate non vanno disperse». Poi l’allarme sull’astensionismo: «Dobbiamo ridare credibilità alla politica e riavvicinare le persone al voto»

«Il risultato è chiaro e lo rispetto». Frank Benedetto prende atto dell’esito delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria, con Fabio Roscioli nettamente avanti nello scrutinio. E dalle parole affidate al suo comunicato arriva innanzitutto il riconoscimento della vittoria dell’avversario: «Faccio le mie congratulazioni a Fabio Roscioli e gli auguro buon lavoro. Da oggi dovrà rappresentare anche me, dovrà rappresentare tutti noi».

Nel bilancio della tornata elettorale Benedetto guarda anche al lavoro fatto durante la campagna e ringrazia quanti lo hanno sostenuto: «Grazie a chi mi ha votato, a chi ci ha creduto quando i sondaggi dicevano altro. Grazie ai volontari, ai militanti, alle associazioni, a chi ha fatto chilometri con me, a chi ha organizzato un incontro in un paese dove nessun candidato era mai passato».

Un ringraziamento particolare va poi agli amministratori del territorio: «Ringrazio i sindaci del territorio metropolitano che ci hanno consentito in alcuni comuni di conseguire un risultato straordinario al di là delle mie stesse aspettative».

Il tema sul quale Benedetto concentra maggiormente l’attenzione è però quello dell’astensionismo. «C’è un dato che stasera, più di ogni altro, deve preoccuparci: l’astensionismo», sottolinea il candidato del centrosinistra. «Troppe persone hanno scelto di non votare, di non credere più che il loro voto possa cambiare qualcosa. Dobbiamo impegnarci di più, tutti, per ridare credibilità alla politica e riavvicinare le persone al voto».

Nel suo bilancio, Benedetto rivendica anche un recupero del centrosinistra nel capoluogo rispetto alle amministrative di maggio: «Per quanto riguarda il nostro risultato rilevo che c’è stato un recupero del consenso in città per il centro sinistra, rispetto alle ultime amministrative di maggio di quasi 10 punti percentuali. È una ripartenza molto importante per rilanciare le prospettive della coalizione».

E guarda anche al risultato ottenuto nei comuni della provincia: «In provincia grazie al lavoro dei sindaci e di tanti altri cittadini radicati nel territorio, abbiamo avuto un risultato molto soddisfacente».

Da qui, secondo Benedetto, la necessità di non disperdere le energie messe in campo durante la campagna elettorale. «Le energie politiche che si sono mobilitate in questa occasione non vanno disperse e su questo ci sarà il mio impegno».

Il candidato del centrosinistra interpreta quindi la competizione elettorale non come un punto di arrivo, ma come l’avvio di un nuovo percorso politico. «Questa campagna per me è stata l’inizio di un percorso, non la fine. L’inizio di una rinascita: una politica che si presenta alla gente in maniera educata e propositiva».

«Ho visto che c’è voglia di questo. Ho visto che il territorio reggino ha enormi energie», aggiunge Benedetto, che conclude guardando già al giorno dopo il voto: «Domani si torna al lavoro. Con la stessa passione, con gli stessi obiettivi. Da qui, per tutti. Adesso più di prima».